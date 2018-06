AGRIGENTO – Abbandona i rifiuti poi defeca in strada. E’ accaduto ad Agrigento: il fatto è stato ripreso dalle telecamere di controllo piazzate dalla polizia locale.

Le immagini sono state girate a Maddalusa, zona sistematicamente presa d'assedio da chi abbandona i rifiuti. Quello che però è stato ripreso è stato abbastanza sorprendent ache per gli agenti, che sono abituati a vedere di tutto.

L’uomo a bordo del suo furgoncino, infatti, dopo aver scaricato diversi sacchi sotto al ponte decide di abbassarsi i pantaloni e defecare. La scena va avanti per alcuni minuti dopo di che il soggetto in questione si pulisce, rialza i pantaloni e va via come se nulla fosse. L’uomo, essendo stato ripreso, ora sarà pesantemente sanzionato.