ROMA – Aida Nizar continua a far discutere anche fuori dalla Casa del Grande Fratello. La ex concorrente spagnola del reality, come dimostrano questo due video pubblicati venerdì 1 giugno, si è tuffata nella fontana di Trevi per combattere il caldo estivo di Roma.

Come fosse Anita Ekberg, Aida si è bagnata nella fontana più famosa della Capitale. Rivolgendosi a chi lo filma dice: “Aida lotta per il sogno che merita, sono nella Fontana di Trevi e adoro la mia vita. Mi fa impazzire questo momento”.

A fermare il suo momento di gloria sono stati però i vigili ula risposta di Aida è rbani che l’hanno multata. “Ma tu sai chi sono? Lavoro nella tv” ha risposto la Nizar, aggiungendo: “Questo non è giusto, non è gentile”. “Ma è normale che ti fai il bagno?”, le ha chiesto il vigile che ha ammesso di averla riconosciuta. “Ma tu sai che caldo fa?” ha proato a rispondere la donna spagnola prima di ricevere una bella multa da 450 euro.