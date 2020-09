L’Air Force Two, l’aereo del vice presidente Usa Mike Pence, costretto ad un atterraggio d’emergenza. Ecco perché.

Air Force Two con a bordo Mike Pence è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza.

L’aereo ha colpito con il motore dell’ala destra alcuni uccelli subito pochi minuti dal decollo.

Il vice di Donald Trump era di ritorno dal New Hampshire ed era diretto a Washington.

L’aereo, subito dopo il decollo è dovuto di nuovo atterrare in emergenza al Manchester-Boston Regional Airport dopo un impatto con alcuni uccelli che hanno provocato un danno ai motori.

Nessuno è rimasto ferito. Pence era in New Hampshire per la campagna elettorale e si è imbarcato su un aereo cargo per tornare nella capitale.

Chi è Mike Pence

Esponente del Partito Repubblicano, è stato membro della Camera dei rappresentanti per lo stato dell’Indiana dal 2001 al 2013 e governatore dell’Indiana dal 2013 al 2017. In quanto vice-presidente degli Stati Uniti, è attualmente anche Presidente del Senato.

Autodefinitosi “cristiano, conservatore e repubblicano, in questo ordine”, ideologicamente è un conservatore sia in campo fiscale sia in campo sociale.

Pence si è schierato più volte contro eutanasia, aborto e diritti LGBT.

E’ inoltre un sostenitore del Disegno Intelligente, si dice convinto “che gli scienziati un giorno si renderanno conto che solo la teoria del disegno intelligente fornisce una spiegazione razionale dell’universo conosciuto”.

Mike Pence è sposato dal 1985 con Karen Whitaker, conosciuta negli ambienti ecclesiali. La coppia ha tre figli. Si dichiara un “rinato cattolico evangelico”, fede abbracciata ai tempi del college con grande disappunto della famiglia, cattolica.

Nel 2016 è rimasto coinvolto in un altro incidente: il suo aereo era finito fuori pista all’aeroporto di New York (fonte: Fatto Quotidiano, YouTube, Wikipedia).