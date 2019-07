ROMA – Dalla nebbia spunta improvvisamente un enorme Airbus. Accade all’aeroporto di Gatwick a Londra: lo scalo è completamente immerso in una densa foschia. Improvvisamente, dal nulla sbuca un Airbus A380 della Emirates che si prepara ad atterrare sulla pista.

Il video è stato pubblicato dal sito aeronautico Aeronews ed è stato ripreso su Twitter e Youtube.

Gli aeroporti di Londra e la vicenda dei droni avvistati

Tra lo scorso dicembre e gennaio, decine di voli in partenza sono stati sospesi dall’aeroporto di Heathrow, l’altro scalo londinese, per l’avvistamento di un drone. L’allarme sicurezza era stato lanciato l’8 gennaio. Dopo circa un’ora di controlli per il drone non identificato in volo nello spazio aereo, lo scalo era stato riaperto.Ad annunciare la sospensione dei voli era stato lo scalo londinese su Twitter, con il portavoce che aveva dichiarato che per questioni di sicurezza il traffico aereo era stato sospeso.

Fra il 19 e il 21 di dicembre, centinaia di voli erano stati annullati anche a Gatwick sempre per l’avvistamento di droni. Sulla vicenda non è mai stata fatta pienamente chiarezza e non è stato individuato alcun responsabile.

Fonte: Youtube, Corriere della Sera