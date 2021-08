Ajax e Adidas insieme per una maglia trubuto a Bob Marley. La maglietta dedicata al grande cantante giamaicano è stata possibile grazie alla collaborazione con la famiglia Marley.

La divisa, in nero con dettagli rossi, gialli e verdi (i colori della cultura rasta) è un omaggio ai fan e all’amore condiviso con il club per la leggenda del reggae. Sarà la terza maglia della squadra olandese. Ispirata alla sua canzone Three Little Birds uscita sull’album Exodus nel 1977, sotto il colletto, sul retro della maglia, appaiono tre uccellini seduti sulle croci di Andreas di Amsterdam.

Ajax, tributo a Bob Marley visibile nelle partite europee

Il tributo a Bob Marley sarà visibile nelle partite europee di questa stagione dell’Ajax. L’amore dei tifosi olandesi per Three Little Birds nacque nell’agosto 2008 durante un’amichevole giocata a Cardiff.

Ai tifosi olandesi fu schiesto di non abbandonare subito lo stadio e per intrattenerli furono trasmessi diversi brani. In quell’occasione la canzone di Bob Marley diventò un inno dei supporter dell’Ajax che la cantano sempre.

Bob Marley moriva 40 anni fa

Il lancio della maglietta è un omaggio deciso in concomitanza con l’anniversario della morte del cantante, avvenuta nel maggio del 1981. Oltre che un inno dell’Ajax, qualcuno ha ironizzato sulla scelta dell’omaggio spiegando che Amsterdam è, da sempre, la capitale della marijuana legalizzata .