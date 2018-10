ALASSIO – Una forte e improvvisa grandinata ha ricoperto la città di Alassio in provincia di Savona di bianco. E’ accaduto lunedì 1 ottobre: in poche ore, la cittadina ligure si è ritrovata ricoperta di uno spesso strato di ghiaccio che in alcuni punti alto anche mezzo metro.

Sulla pagina Facebook del Comune sono apparse subito le immagini di strade e piazze imbiancate. I chicchi grandi come sassi, da queste parti, non li ricordava nessuno.

Ad agosto, una violenta grandinata sulla autostrada A14 all’altezza di Cerignola, in Puglia, aveva costretto le auto a fermarsi sulla corsia di emergenza. Anche in questo caso, i chicchi erano grossi e pesanti e potevano mettere a rischio la carrozzeria delle auto.

In queste ore, Piemonte e Liguria sono state caratterizzate da fortissima instabilità. Colpa di una perturbazione in discesa verso il Mediterraneo dalla penisola scandinava. Sulle montagne del Piemonte è caduta anche la prima neve oltre i 2mila metri.

In pianura sono arrivati i temporali localmente intensi, per i quali è stata emessa una allerta gialla.