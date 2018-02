ROMA – Alba Parietti e l’esperto di immagine Enzo Miccio parlano del look di Sanremo. Scatta la discussione durante La vita in diretta su Rai Uno. “I tuoi abiti sono ridicoli” dice Miccio alla Parietti. Lui risponde: “Ascolta bella” e lei: “Bella lo dici a tua sorella”.

“Visto che alle 4 di pomeriggio ti vesti come a Capodanno”. “Lesa maestà davanti al grande stilista” e così via. La discussione è incentrata su come sono saliti sul palco alcuni artisti. Per Miccio, la scelta di alcuni di loro non è stata azzeccata. Secondo la Parietti invece, “ognuno ha un”ideale di sé stesso” e quindi può salire sul palco come vuole, a maggior ragione quando si è famosi (video Corriere Tv):