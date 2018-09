ROMA – Parterre di Vip domenica a Monza per l’89/mo Gran Premio d’Italia. Prima del via alla gara e della delusione Ferrari, la scena è stata tutta per Albano Carrisi, chiamato a cantare l’Inno di Mameli. Ma la performance non ha convinto i più: mentre il cantante di Cellino San Marco intonava la sua versione di Fratelli d’Italia, su Twitter è montata la polemica. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

A non convincere gli utenti è stato l’arrangiamento scelto da Al Bano. “Si sente la mancanza di #Romina”, scrive il più gentile. “Sangue dalle orecchie. Come rovinare l’inno più bello del mondo”, ha osservato qualcun’altro”. E ancora: “Stavo giusto scrivendo che obbrobrio l’inno cantato da Albano”. Il più lapidario aggiunge: “Albano è riuscito a trasformare l’Inno d’Italia nel ballo del qua qua”.