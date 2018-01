HORST – Una mamma sta camminando in strada col passeggino. A pochi metri da lei crolla un albero sulla strada. La donna, come mostra il video YouTube che segue, si salva per un pelo.

La tragedia sfiorata è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. E’ avvenuta a Horst, una città olandese colpita dai venti fortissimi della tempesta Frederike che sta imperversando su quella parte d’Europa (provocando in Olanda già tre morti ndr) e che ha provocato una situazione limite ad esempio Ultrecht, dove un passante per poco non è volato via per il vento.