A Cali in Colombia sono in corso i Mondiali di Atletica Under 20. L’atleta 18enne friulano, Alberto Nonino, durante i 400 metri piani ha avuto un incidente di percorso che dai primi posti lo ha fatto arrivare ultimo.

Mondiali Atletica Under 20, ad Alberto Nonino esce il pene dai pantaloncini mentre partecipa ai 400 metri

Nonino, una volta partito è andato subito in difficoltà. Il 18enne è stato costantemente impegnato a non far fuoriuscire le proprie parti intime dai pantaloncini. Nonino non aveva evidentemente pensato di indossare uno slip contenitivo.

Le immagini della prova sono impietose: già all’uscita della prima curva Nonino ha dovuto infilarsi la mano nei pantaloncini, cominciando a perdere ovviamente il corretto assetto nella corsa.

La scena si è ripetuta altre cinque volte durante la curva successiva. Nel rettilineo finale, nel quale l’azzurro era entrato ben piazzato, proprio per i problemi di biancheria intima, Nonino è stato superato da tutti finendo ultimo.

Nonino e l’ironia dei media sulla vicenda: “Quegli articoli a una persona sensibile avrebbero fatto male”

Nonino se l’è poi presa con i giornali italiani, accusati di occuparsi costantemente di casi di bullismo, scrivendo poi articoli sulla sua vicenda che ad una persona più sensibile avrebbero fatto male. “Adesso la sto prendendo sul ridere, ma subito dopo sono stato molto male, ringrazio amici e familiari che mi hanno aiutato a sorpassare l’accaduto”, ha concluso l’atleta.