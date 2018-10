ROMA – Lite in diretta a “L’aria che tira”, il talk show de La7 condotto da Myrta Merlino. Alan Friedman è in collegamento e sta parlando a proposito del caso dei bambini stranieri esclusi dalla mensa scolastica a Lodi.

In studio c’è Alessandra Mussolini che ad un certo punto dà a Friedman del “povero str…”.

Nonostante l’intervento di Myrta Merlino, che cerca di riportare la calma, Mussolini continua ad insultare Friedman dicendogli ad un certo punto “ma tornatene in America invece di fare il moralista qui”.

Alan Friedman è stato ospitato diverse volte a L’aria che tira. In una puntata andata in onda nel 2015, il giornalista americano ha raccontato di aver avuto un acceso dibattito con Gianni Riotta: durante la presentazione del suo libro a New York, Friedman aveva chiamato Napolitano “vecchio scureggione”. Riotta lo aveva interrotto spiegandogli che “certe cose in Italia non si possono dire”.