ROMA – Dopo la sconfitta elettorale in Abruzzo, Alessandro Di Battista è scomparso. Non parla, non pubblica post non si fa vedere agli eventi M5s. Nelle scorse ore è stato intercettato dal giornalista Max Brod di Agorà, la trasmissione che va in onda su Rai Tre.

L’esponente del Movimento 5 Stelle viene fermato in strada e ribadisce più volte al cronista che fa domande circa la sua assenza dalla scena politica: “Rispettate la mia scelta”.

“Questioni mie perché non parlo” esordisce Di Battista. Brod gli fa notare la sua importanza politica ma continua a non ottenere risposte.

Di Battista ha pubblicato il suo ultimo post su Facebook esattamente il 13 febbraio. In quell’occasione ripropose il video dell’intervista rilasciata a DiMartedì il giorno prima.

La sua assenza è coincisa con la debacle del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali abruzzesi. Da un mese a questa parte, uno di quelli che viene indicato come un possibile leader futuro del Movimento non dice niente sulle varie questioni che riguardano M5s: la sconfitta in Sardegna, il progetto di riorganizzazione interna, le frizioni con l’alleato leghista. Pur avendo detto più volte che non si sarebbe candidato, Di Battista aveva comunque assicurato un suo impegno alle Europee. La tornata elettorale si avvicina ma lui sembra ancora molto lontano dal volersi impegnare.

Fonte: Twitter