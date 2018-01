ROMA – Alessandro Di Battista in treno per andare a Domenica Live da Barbara D’Urso. Il deputato del Movimento 5 Stelle ha postato su Facebook un video in viaggio verso Milano, insieme alla compagna Sara e al figlio Andrea. Il deputato ironizza: “Andiamo a convincere qualche berlusconiano”.

Di Battista aveva annunciato la sua partecipazione televisiva durante un evento a Civita Castellana a sostegno della candidatura di Roberta Lombardi come presidente della Regione Lazio. Così aveva motivato la sua decisione: “Prima non andavamo in televisione perché dovevamo studiare, ora l’abbiamo fatto e siamo dovunque. Domenica andro da Barbara D’urso, ci devo andare perché pensano che siamo trogloditi con la clava”.