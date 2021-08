Lo psichiatra Alessandro Meluzzi prosegue la sua battaglia no-vax. Il noto medico famoso per le sue apparizioni in tv, durante un’intervista svela quella che, dal suo punto di vista, sarebbe l’ennesima verità che non ci dicono. Il tema come sempre sono i vaccini anti Covid-19.

Meluzzi: “Buona parte dei vaccinati hanno fatto falsi vaccini”

Queste le parole di Meluzzi ad un convegno sulla libertà di scelta che si è tenuto a San Marino: “Buona parte di quelli che si sono vaccinati, da una certa sfera in avanti, hanno fatto falsi vaccini. Ve lo certifico perché lo hanno proposto anche a me”.

“Io non voglio sporcare il mio karma”

Sapete qual è stata la mia risposta che mi ha fatto passare definitivamente per pazzo? Perchè non voglio sporcare il mio karma. Ed è l’unica cosa che oggi mi dà il coraggio di essere ancora qui a lottare e non di essere nascosto in una cantina come un sorcio”.

Eloquente anche quello che c’è scritto, su YouTube, nell’accompagnare il video: “Alessandro Meluzzi lancia la bomba (mica tanto, si poteva facilmente immaginare), politici, vips e personaggi potenti “fingono” di fare il vaccino, quindi il siero benedetto viene buttato nel lavandino dal medico o gli fanno una fisiologica”.

Meluzzi sul Papa: “Non sapevo fosse rapprentante della Pfizer”

nei giorni scorsi, Papa Francesco ha pubblicato un video in cui parla di “vaccino atto d’amore”. Meluzzi, al filmato ha risposto con un post su cui ha scritto: “Non sapevo che per essere Rappresentante di Cristo bisognasse essere rappresentante della Pfizer. Pensase invece dell’ostia ti mettessi a consigliare il Viagra! Ti farebbero santo subito”.