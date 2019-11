Alessia Marcuzzi e il video (girato da Nicola Savino) che manda in tilt i feticisti

ROMA – Nicola Savino manda in tilt i feticisti italici pubblicando su Instagram una panoramica delle gambe di Alessia Marcuzzi.

Il video, e non poteva essere diversamente, è stato molto apprezzato e condiviso sui social.

Fonte: Instagram, YouTube.

Alessia Marcuzzi rivela: “Mio figlio mi ha bloccato sui social”

A “Che tempo che fa” Alessia Marcuzzi ha raccontato di essere stata bloccata sui social dal figlio Tommaso (18 anni). Da Fabio Fazio Alessia Marcuzzi è andata per presentare il suo libro “In viaggio con Alessia” dove parla proprio del suo rapporto con i figli Tommaso e Mia (8 anni) avuti da Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti.

Alessia Marcuzzi, a confessarlo è stata lei stessa in diretta, ha spesso usato la geocalizzazione per monitorare gli spostamenti del giovane Tommaso. Cosa che, e come non dargli ragione, ha dato fastidio e non poco al figlio. Tanto che alla fine il povero Tommaso ha deciso di bloccare la madre.