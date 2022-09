Alessio Di Giulio (Lega) e lo spot social contro una mendicante rom: “Vota Lega per non vederla mai più” (foto Ansa)

“25 settembre. Vota Lega per non vederla mai più”. Sta facendo il giro dei social il video postato su Facebook dal consigliere di quartiere di Firenze Alessio Di Giulio (Lega) nel quale l’esponente del Carroccio si accosta ad una donna che chiede l’elemosina nel centro storico di Firenze urlando: “25 settembre. Vota Lega per non vederla mai più”. La donna cerca una timida difesa: “Non dire così”. E il consigliere della Lega ancora: “25 settembre, vota Lega in modo che lei a Firenze non ci sia più”.

Clicca qui per guardare il video.