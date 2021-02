“Sono una sopravvissuta, sopravvissuta ad una aggressione sessuale“: è la confessione fatta in diretta Instagram da Alexandria Ocasio-Cortez, parlamentare democratica americana.

Aggiornamento ore 13:11

Confessione di Alexandria Ocasio-Cortez in diretta Video su Instagram

Durante un live streaming Instagram in cui si parlava dell’assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio la giovane politica statunitense di origini portoricane ha rivelato di aver rivissuto in quei momenti le sensazioni di terrore provate durante una aggressione sessuale subita in precedenza.

“Ero appena tornata in ufficio dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino quando all’improvviso ho sentito dei forti colpi in corridoio. Colpi alle porte. Io avevo appena concluso una telefonata e mi sono nascosta dietro la porta del bagno, quando un uomo bianco ha fatto irruzione nel mio ufficio gridando: Dov’è lei? Dov’è lei?”.

Il trauma rivissuto dell’aggressione sessuale

Nel ricostruire quei momenti Alexandra Ocasio-Cortez si è commossa, ricordando il trauma subito: “Lo dico perché queste persone che ci dicono di andare avanti, che non è un grosso problema, che dovremmo dimenticare quello che è successo, o addirittura ci dicono di scusarci, utilizzano le stesse tattiche degli aggressori. E io sono sopravvissuta ad una violenza sessuale“, ha dichiarato la giovane.

“Non l’ho mai detto a molte persone nella mia vita. Ma quando attraversiamo un trauma, il trauma si accumula. E così se hai avuto un genitore negligente o qualcuno che è stato offensivo nei tuoi confronti, o se hai subito una qualunque aggressione o trauma nella tua vita, questi episodi si possono aggravare, accumulandosi.

L’assalto al Congresso del 6 gennaio

Durante l’assalto al Congresso “ho pensato che quella fosse la fine per me. Mi sono subito resa conto che non sarei dovuta entrare in bagno. Sarei dovuta chiudermi nell’armadio. Poi ho sentito che stavano cercando di entrare nel mio ufficio e ho capito che era troppo tardi”. Quando ha sentito le urla “ho pensato che tutto fosse finito, ho pensato che sarei morta”.

L’incubo è finito quando ha sentito un agente che le dava il via libera per uscire dal bagno e lei e il suo staff hanno potuto lasciare il Congresso.

Chi è Alexandria Ocasio-Cortez

Nata nel Bronx, New York, da genitori di origini portoricane, Alexandria Ocasio-Cortez è la più giovane parlamentare eletta al Congresso degli Stati Uniti.

Laureata in storia dell’arte, Ocasio-Cortez è vicina alle idee progressiste di Bernie Sanders, favorevole, tra le altre cose, alla sanità per tutti (Medicare) e alla gratuità dell’istruzione universitaria pubblica. (Fonte: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)