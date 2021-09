Alitalia, il video con l’addio del comandante ai passeggeri è virale sui social network. Il comandante era visibilmente commosso ma allo stesso tempo non ha perso occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “Provo un certo dispiacere. Sono commosso. Per favore, non credete a tutto quello che vi dicono…”.

Il comandante di Alitalia dice addio ai passeggeri: “Addio dopo 40 anni di onorata carriera…”

“Sono il comandante oggi nel volo per Roma, è con una certa emozione che oggi vi diciamo che è il nostro ultimo volo Alitalia. Dopo 40 anni di onorata carriera. Un certo dispiacere… vi chiediamo solo di non credere a tutto quello che cercano di farvi credere. Sono una persona anziana dalla lacrima facile, vi saluto per l’ultima volta, grazie e buon volo a tutti”

Il flash mob dei lavoratori di Alitalia

Flash mob dei lavoratori di Alitalia, questa mattina in centro a Roma, per protestare contro le scelte di Ita. Un centinaio di lavoratori si è mosso in corteo da Colosseo a piazza Ss. Apostoli con i volti coperti dalle maschere della serie TV ‘La casa di carta’ che narra di un gruppo di rapinatori.

Alla testa del corteo, uno striscione con su scritto: ‘L’aereo di carta. La nuova serie di A. Altavilla. Regia di M. Draghi, produzione di M. Vestager, in collaborazione con Mef, Mise e Mit. Dal 15 ottobre su Ita’. La protesta dei lavoratori prosegue con un presidio fino alle 14 a piazza Ss. Apostoli (video YouTube).