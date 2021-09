E’ furioso Massimiliano Allegri al termine della partita, finita 1-1, contro il Milan. Il tecnico della Juventus, rientrando negli spogliatoi, viene ripreso da alcuni tifosi in tribuna mentre urla con sé stesso: “Porca troia, e questi vogliono giocare nella Juventus“. Un messaggio, neanche troppo velato, rivolto a qualche giocatore in campo.

Allegri e le parole in conferenza stampa

Allegri in conferenza stampa non ha nascosto i problemi: “Stasera sono abbastanza arrabbiato per quello che è successo. La squadra ha fatto un buon primo tempo concedendo solo un tiro al Milan con Tonali da fuori area. Nel secondo tempo abbiamo rischiato addirittura di perderla dopo l’1-1. Fino al gol del pareggio la partita era in totale controllo. Abbiamo perso quell’attenzione e determinazione. Nel calcio d’angolo del gol siamo stati troppo sufficienti in fase difensiva. Quando arrivi in determinati momenti della partita non esiste che gli altri possano fare gol e noi su questo dobbiamo migliorare nonostante il passo in avanti molto buono”.

Il mea culpa di Allegri

“Questa partita non sposta la mia considerazione sulla forza della Juve. La cosa che bisogna apprendere velocemente è che nei momenti finali di queste partite bisogna essere cattivi e questo fa parte di una crescita di alcuni giocatori. Diciamo che la responsabilità è mia sui cambi, che li ho sbagliati. In quel momento lì dovevo mettere gente più difensiva tanto ormai la partita era in cassaforte”.