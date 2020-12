Allineamento Giove con Saturno, video in timelapse “dell’abbraccio” che mancava da 400 anni

Il video in timelapse dello storio “abbraccio” tra Giove e Saturno, un allineamento che non accadeva da 400 anni. Nel giorno più corto dell’anno, il solstizio d’inverno, Giove e Saturno mai così vicini da circa quattro secoli, dal 1623, quando Galileo e Keplero erano ancora in vita.

È il fenomeno della grande congiunzione tra i due giganti gassosi del Sistema Solare, a cui anche Google dedica il suo doodle del giorno. I due pianeti che si danno idealmente il cinque con le mani. Numerose le iniziative in Italia e nel mondo, on line per le restrizioni sanitarie legate alla pandemia, per osservare i due pianeti al tramonto.

Allineamento tra Giove e Saturno, il prossimo nel 2080

“Un evento straordinario che si ripeterà solo nel 2080 ed è tanto imperdibile quanto fugace”, sottolinea l’Istituto Nazionale di Astrofisica spiegando che “i due pianeti sono rimasti visibili meno di due ore prima di scomparire dietro la linea dell’orizzonte”. Dalla sera successiva Giove e Saturno hanno cominciato di nuovo ad allontanarsi lentamente nel cielo, procedendo lungo le loro orbite.

“Il 21 dicembre, la data del solstizio invernale per noi nell’emisfero boreale – spiega all’ANSA, l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project – rappresenta la notte con la massima durata, una vera delizia per un astronomo in caso di bel tempo. A Roma per esempio la notte nel solstizio arriva a durare all’incirca 14 ore, un record nel corso dell’anno”. (Fonti Ansa e YouTube).