Alluvione ad Hallein (Austria), coppia trascinata via dalla piena salvata da un uomo VIDEO

Un’alluvione ha colpito nel weekend la città di Hallein, a pochi chilometri da Salisburgo in Austria. Il fiume Kothbach ha trascinato con sé alberi e automobili. Ma anche persone come si vede nel video che vi mostriamo.

Nel filmato si può osservare come una coppia non riesca a resistere alla forte corrente e finisca per essere trascinata via. Per fortuna, un uomo interviene e, rischiando la sua stessa vita, salva i due.

Alluvione in Austria, ad Hallein case allagate

L’alluvione, causata dalle forti piogge cadute per ore sabato scorso, ha devastato in particolare il centro della cittadina di Hallein, senza però fortunatamente, provocare vittime. E’ stato il torrente Kothbach che, dopo le intense precipitazioni, si è trasformato in un fiume fuori controllo. Secondo i vigili del fuoco locali, molte case nel centro cittadino sono state allagate durante la notte tra sabato a domenica.

Maltempo, quasi 200 vittime tra Germania e Belgio

In Germania invece sale ad almeno 156 il numero delle vittime delle alluvioni degli ultimi giorni. Molti dispersi stanno venendo trovati senza vita nella Renania-Palatinato, la regione tedesca più colpita dal maltempo. In Belgio il bilancio è di 27 vittime, portando così a 183 il numero totale. Oltre a Germania, Belgio ed Austria il maltempo negli ultimi giorni ha bersagliato anche Olanda, Lussemburgo e Svizzera, dove fortunatamente non si contano vittime.