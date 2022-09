L’alluvione che ha seminato devastazione nelle Marche, non ha distrutto il ponte romano, realizzato duemila anni fa nella zona di Cantiano (Ancona), in località Pontericcioli, sulla via Flaminia. La struttura è stata danneggiata, ma il ponte ha retto.

Il ponte romano a Pontericcioli (Cantiano)

Il Ponte Grosso a Pontericcioli, è un antico ponte romano, ancora in piedi, che attraversa la gola del Burano come prosecuzione della Via Flaminia, ed è a due arcate. Esso è una prosecuzione della nuova Flaminia che supera il fiume Burano da circa 2.000 anni. Il ponte è stato costruito in età augustea come numerose altre minori testimonianze lungo la valle del Burano.

Si tratta del Ponte meglio conservato lungo la via consolare sul versante adriatico, unitamente a quello di Augusto a Rimini ancora in uso per il traffico locale. Costruito in pietra corniola, da cave ancora esistenti nella zona, con materiali messi in opera in modo poco omogeneo; con blocchi di grandi dimensioni e squadrati con estrema regolarità sono edificate sia le ghiere dei due archi, sia parte della muratura dell’intradosso.

Il ponte è diviso in due arcate di circa 7 metri con pila centrale munita di frangiacque di m. 5,60, edificato a pesanti blocchi di pietra corniola, provenienti dalle vicine cave, disposti a secco, ben tagliati e lavorati per la perfetta aderenza. La sede stradale e i parapetti danno una larghezza di 32 piedi romani (m. 6,5 circa).