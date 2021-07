Alluvioni in Germania, abitanti salvano vigile del fuoco trascinato da acqua e fango VIDEO

La situazione a causa delle alluvioni in Germania diventa sempre più drammatica: ad Altena gli abitanti hanno salvato un vigile del fuoco trascinato da acqua e fango lungo le strade. Nella stessa città è annegato un altro pompiere.

La nuova frana in Germania

Una nuova frana in Vestfalia (Germania), dopo quella di ieri, ha trascinato con se alcune case e auto, provocando la morte di un numero imprecisato di persone a Erftstadt-Blessem. Lo scrive la Dpa citando un portavoce di Colonia, che ha affermato “ci sono delle vittime”.

“Nessuno può dubitare che questa catastrofe dipenda dal cambiamento climatico”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Horst Seehofer, parlando allo Spiegel. “Un’alluvione con così tante vittime e dispersi io non l’ho mai vissuto prima”. Il ministro ha promesso aiuti per le aree colpito, e sollecitato maggiore impulso alle politiche ambientali.

Germania, la frana e l’alluvione fanno una strage

In Germania, precisamente nella Renania-Palatinato, l’alluvione dei giorni scorso ha fatto una strage che con il passare delle ore cresce: oltre 100 morti e 1000 dispersi. Due giorni di pioggia che hanno trasformati le strade in fiumi e le case spazzate via dal fango e dai detriti.

Il rigonfiamento e l’esondazione di tanti corsi d’acqua di piccola e media dimensione, nei Laender occidentali della Renania-Palatinato, hanno liberato enormi masse d’acqua dalla forza distruttiva. I corpi senza vita degli annegati sono venuti fuori da posti diversi. Le inondazioni hanno fatto vittime negli scantinati delle case, nelle strade, fra i soccorritori.