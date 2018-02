MAWBRAY – L’alta marea, sulle coste della Cumbria in Inghilterra, non perdona. Lo sa bene una donna che si trovava in auto tra Mawbray e Beckfoot, che si è dovuta arrampicare sul tetto della vettura quando ormai era quasi del tutto sommersa.

In suo aiuto, come mostra questo video YouTube è arrivato un mezzo della guardia costiera che è riuscita fortunatamente a salvarla. La donna è stata ricoverata in ospedale con un principio di ipotermia.