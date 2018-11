SEATTLE – Amanda Knox si è fidanzata ufficialmente con lo scrittore Christopher Robinson. Lo ha fatto sapere al mondo intero con un video su Youtube e le foto su Istagram. Il nome di Amanda Knox, insieme con quello di Raffaele Sollecito, sarà sempre legato alla uccisione di Meredith Kercher, loro coetanea e compagna di studi a Perugia, nel 2007. Per il delitto è stato condannato l’africano della Costa d’Avorio Rudy Guede. La Corte di Cassazione, assolvendo in via definitiva Amanda Knox e Raffaele Sollecito, ha confermato che Guede non agì da solo, ma le pasticciate indagini condotte nel 2007 ha portato alla assoluzione dei due studenti.

Qui il pdf della sentenza: http://www. giurisprudenzapenale.com/wp- content/uploads/2015/09/cass- pen-2015-36080.pdf

Prudentemente tornata nella sua città di Seattle, in Usa, nel 2011, dopo una sentenza di assoluzione fra le varie sentenze che hanno caratterizzato 8 anni di altalena giudiziaria, conclusasi con pronuncia definitiva della Corte di Cassazione nel 2015. Amanda Knox è apparsa più volte sui giornali, di recente per dire di non odiare né l’Italia né gli italiani e nemmeno il pm che la arrestò. Anzi, ha anche annunciato che il suo “fidanzato Chris sta studiando l’italiano perché vogliamo parlare in italiano ai figli che verranno, condividere con loro tutto ciò che amiamo della lingua e della cultura italiane. Molta gente pensa che io odi l’Italia per tutto quello che ci ho passato, ma non è vero”.

Con grande fanfara su internet, ora Amanda e Chris, che stanno insieme dal 2015, anno della sentenza definitiva di assoluzione, hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale. Lui ha definito la loro unione come quella di una “power couple”, una coppia di potere.

Nel video postato da Amanda su Youtube, Chris, al secolo Christopher Robinson, romanziere, si è inginocchiato davanti ad Amanda nel giardino della casa dove abitano a a Seattle. Teneva in mano, invece del classico anello di fidanzamento, un falso pezzo di meteorite, un pezzo di cristallo, “data crystal“, in cui è inserito un testo, apparentemente tratto da una Enciclopedia Galattica, che spiega il segreto della loro coalescenza. Coalescenza, spiega Wikipedia, “è il fenomeno fisico attraverso il quale le gocce di un liquido, le bollicine di un aeriforme, o le particelle di un solido, si uniscono per formare delle entità di dimensioni maggiori”.

Nel cristallo si legge, attribuito a una non meglio individuata Encyclopedia Galactica, sotto il titolo Knix-Robinson coalescence: “Nessuna altra unione di due entità singole ha prodotto tanto calore cerebrale-empatico come l’unione di Amanda Marie Knox and Christopher Gerald Robinson. Noti nel linguaggio del tempo come “coppia di potere”, Knox e Robinson hanno sviluppato differenti progetti di grande ambizione. Anche mentre si corteggiavano. Perché il loro amore è cresciuto in modo esponenziale dopo il loro primo incontro, quando Knox revisionò il romanzo d’esordio di Robinson”.

Il video ha inizio con l’inquadratura di Amanda Knox in pigiama, seduta sul pavimento del salotto. Lei commenta: era una normale domenica sera, quando, improvvisamente…Entra Christopher Robinson che la porta fuori in giardino e le dice: “Non ho un anello, ma ho una grossa pietra”. E poi: “Amanda Marie Knox, vuoi sposarmi?” Lei dice si e poi i due si baciano con trasporto.