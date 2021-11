Una ragazza esce dal retro di un furgone delle consegne di Amazon Prime sistemandosi il vestito. È la scena immortalata in un video diventato virale negli ultimi giorni. Il filmato però risale al luglio del 2019 in Florida, negli Stati Uniti, ma è tornato alla ribalta solo ora perché un utente ha pubblicato il filmato su TikTok nei giorni scorsi. Un video che ha raccolto più di 11 milioni di visualizzazioni.

Ragazza esce dal portellone di un furgone Amazon

Nelle immagini si vede il furgone del corriere Amazon parcheggiato per strada e, ad un certo punto, il portellone sul retro si apre e scende una donna con una sottoveste nera e infradito. La ragazza, dopo aver detto qualcosa al corriere che le apriva il portellone, si sistema il vestito e prende in mano il cellulare che aveva appoggiato nel reggiseno.

Corriere Amazon licenziato

Il caso ha suscitato molto clamore e, come fa sapere Fox News, Amazon ha annunciato di aver licenziato il fattorino in questione poiché il suo comportamento non rispettava “gli standard elevati che abbiamo per i nostri partner del servizio di consegna e i loro autisti. Consentire a passeggeri non autorizzati di entrare nei veicoli per le consegne è una violazione della politica di Amazon e l’autista non consegna più pacchi ai clienti”.