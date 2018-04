WASHINGTON – Una donna afferma di essere stata maltrattata su un volo della American Airlines. L’hostess le avrebbe detto “fat and black”, ossia “cicciona nera”, dopo aver ricevuto le lamentele dalla donna che si vede in questo video. L’unica colpa è stata quella di aver toccato con le braccia la sua vicina.

E’ successo sul volo diretto dalla Carolina del Nord a Washington. Amber Phillips, 28 anni, stava volando ed ha raccontato che la donna seduta accanto a lei ha trascorso l’intero volo di 45 minuti a lamentarsi. La Phillips ha raccontato di essere stata interrogata dalla polizia una volta scesa dall’aereo e di essere stata aggredita dalla hostess.







La vicenda la racconta il Daily Mail. La ragazza ha pubblicato delle foto e un video per dimostrare il “comportamento oltraggioso” con cui la donna bianca avrebbe cercato di umiliarla. La Phillips racconta che la donna era in grado per tutto il volo di sedersi senza essere disturbata. Il viaggio è durato circa 45 minuti arrivando quasi mezz’ora prima dell’ora prestabilita: la donna bianca, una volta a terra l’avrebbe aggredita. E’ a questo punto che è intervenuta la polizia chiamata dalla hostess che durante la chiamata alla polizia l’avrebbe offesa dandole della “cicciona negra”.