Amsterdam, pattina sul canale ghiacciato a petto nudo: il ghiaccio si rompe e finisce in acqua

Amsterdam, lo storico canale Prinsengracht, quello del Principe di Amsterdam, si è ghiacciato per la prima volta dal 2018.

Moltissime persone hanno deciso di mettersi a pattinare sulla pista per divertirsi un po’.

Amsterdam, pattina a petto nudo sul canale e finisce in acqua

Il ragazzo indossa solo degli slip neri. Ride e scherza, il ghiaccio però ad un certo punto si rompe e lui finisce sotto l’acqua. Il video esilarante è stato ripreso ed è diventato virale.

Il protagonista del filmato si mette a nuotare nell’acqua. Poi raggiunge una fune con cui riesce ad emergere e a raggiungere di nuovo la parte del lago ghiacciata. Qui si mette a strisciare col petto sul ghiaccio tra gli applausi dei presenti.

Amsterdam e resto d’Olanda: ondata eccezionale di gelo

Ondata di gelo eccezionale ad Amsterdam che ha portato tanta neve come non se ne vedeva da tempo. I canali ghiacciati diventano così una pista di pattinaggio a causa del gelo artico che ha colpito mezza Europa nell’ultimo fine settimana.

Ad Amsterdam, come nel resto dell’Olanda, stagni, laghi e canali ghiacciati sono stati presi di mira dai pattinatori. Qui, sono state centinaia le persone che hanno preferito una pattina sui canali ghiacciati, pur avendo limitato l’accesso dalle autorità locale.

E non sono mancati gli incidenti: oltrea a quello accaduto a questo ragazzo a petto nudo, all’Aia una squadra di Vigili del fuoco ha tratto in salvo alcuni pattinatori dall’acqua ghiacciata di uno stagno, l’Hofvijver, in pieno centro città.