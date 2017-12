ANCONA – Ha chattato per un lungo tratto del percorso l‘autista di autobus della Conerbous di Ancona ripreso in questo video da uno dei suoi passeggeri. Per diversi minuti il conducente ha tenuto con una mano il cellulare per scrivere messaggini in mezzo al traffico, mentre con l’altra continuava a guidare, come se nulla fosse. Ma adesso quel video è finito alla direzione dell’azienda del trasporto pubblico locale e l’autista rischia la sospensione.

La vicenda è raccontata dal Resto del Carlino:

Il filmato amatoriale lo riprende sull’1/4 mentre con la mano sinistra tiene il volante, con l’altra digita senza soluzione di continuità sul suo smartphone. L’uso del telefonino non si ferma nemmeno quando il bus deve arrestarsi alla fermata: l’autista passa il telefonino nella mano sinistra, con la destra aziona i comandi per l’apertura delle porte e intanto continua a digitare sulla tastiera dello schermo. I passeggeri salgono, il viaggio riprende e continua senza sosta l’utilizzo del telefono per scrivere messaggi. Il cellulare resta in primo piano, passato di nuovo nella mano destra, mentre sullo sfondo sfila il traffico cittadino: lungo la sua marcia il bus incrocia un altro autobus, una lunga fila di veicoli, affronta la strada dissestata che fa sobbalzare il mezzo, ma la mano dell’autista resta incollata sulla tastiera del display. Una sorta di roulette russa, perché così facendo il conducente mette a rischio la sua stessa incolumità, quella dei passeggeri e degli automobilisti che incrocia lungo la sua strada.

Il filmato, pubblicato dal Corriere.it, è stato visionato anche dal presidente della società di trasporti Muzio Papaveri, che ha convocato l’autore delle riprese amatoriali negli uffici di Conerobus.