ANCONA – A Serra de' Conti in provincia di Ancona, un gruppo di immigrati aggredisce l'autista di un bus. Il gruppo sale senza biglietto: l'autista chiede loro il biglietto scatenando la reazione, sia verbalmente sia fisica, del gruppo.

Un passeggero ha ripreso la scena che ora è diventata virale. Tra l’autista e i migranti è scoppiata una lite e una colluttazione con pugni e spinte. Il tutto termina grazie all’intervento dei carabinieri.

Durante il video intevengono diverse persone con qualcuno che urla “basta” per tutto il tempo. Picchio News che ha pubblicato per primo il filmato racconta che l’aggressione è avvenuta a Serra de’Conti in provincia di Ancona, all’interno di un autobus delle Autolinee Bucci.

Ad intervenire è stato il maresciallo dei Carabinieri Gennaro Gaspare Palumbo. Il suo intervento e quello dei colleghi ha portato alla denuncia di quattro extracomunitari di origini africane per aggressione e interruzione di pubblico servizio.