ANDRIA – Una ragazza di 19 anni picchiata in strada, come se niente fosse. A finire in manette per il pestaggio, il cui video è diventato virale sul web, un uomo di 29 anni. Nel video si vede una ragazza che viene picchiata per le strade di Andria. L’uomo, secondo quanto scrivono i quotidiani locali, è un ventinovenne del posto: è stato fermato con le accuse di violenza privata, stalking, atti persecutori, lesioni personali e minacce aggravate, nonché danneggiamento. Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, il giovane è stato associato presso la casa circondariale di Trani.

La ragazza del video è stata picchiata e presa in calci in strada ma non ha denunciato il suo aggressore. A identificarlo, filmando l’aggressione, ci ha pensato un cittadino che ha appunto ripreso la scena forse da un balcone e caricato il video su Facebook. Un video che è stato condiviso migliaia di volte diventato virale. L’aggressione si è consumata a pochi passi dall’ospedale Bonomo. (Fonte Fanpage e YouTube).