“Non ce n’è Coviddi”, urlava durante un servizio giornalistico Angela da Mondello. Ora, dopo essere diventata una “star” su Instagram ecco la sua prima canzone…

Angela da Mondello, quella del “non ce n’è Coviddi” si butta nel mercato discografico con una canzone. Angela da Mondello, come è stata ribattezzata la casalinga siciliana che aveva lanciato involontariamente il tormentone a “Non è la d’Urso”, oggi in spiaggia sta girando il suo primo videoclip musicale. Titolo del brano: “Non ce n’è”…

Dopo essere diventata un’influencer con più di 170mila followers e aver sponsorizzato prodotti dimagranti la casalinga sta ricevendo una serie di insulti social per questa nuova “avventura” da molti giudicata di pessimo gusto.

La rivolta sui social

Il backstage del video (pubblicato in anteprima sui social) ha suscitato l’ira di molti utenti. “Questa cretina non rappresenta i palermitani”. “Non credo ai miei occhi, la tipa di Mondello ha fatto una canzone e un video musicale. Tutto questo è assolutamente vergognoso. Chiudono le aziende, la gente sta morendo di virus e di fame e a questa fanno fare la hit negazionista. Che paese di m…”.

E ancora, un altro utente: “Dillo alla mia famiglia che non esiste il Covid, che siamo tutti positivi e in quarantena dal 12 di ottobre. Dillo a mia nonna che ha 84 anni e 39 di febbre, e 4 mesi fa ha perso mio nonno che gli è soffocato davanti agli occhi. Dillo a mio padre che è ricoverato da due settimane con polmonite interstiziale con casco per l’erogazione della Cpap. Sei una vergogna”.

E pensare che aveva ritrattato…

Un mese fa, dopo aver pubblicato balletti sulla note della canzone “non ce n’è Coviddi”, Angela Chianello, conosciuta appunto meglio come Angela da Mondello, aveva addirittura ritrattato: “Mi potete dire che sono incoerente, però oggi l’unico mio messaggio è dire che il Covid c’è. Indossiamo la mascherina e pensiamo alla nostra salute”.

Questo era il post completo:

“Buongiorno ragazzi, mi potete dire che sono incoerente, mi potete dire la qualsiasi. Ma oggi l’unico mio messaggio è dire che il Covid c’è: indossiamo la mascherina e pensiamo alla nostra salute. Io quella volta scherzando, spontaneamente, ho detto che il Covid non c’è, ma adesso siamo messi male. Io ci ho sempre creduto. Abbiamo scherzato e abbiamo riso. Anche altre persone hanno fatto di tutto e di più e nessuno le ha mai criticate. Ho fatto il gioco io, ho detto quella frase io e tutti a tirarmi i sassi. Comunque, un consiglio: mettiamoci la mascherina e usiamo le precauzioni giuste”. (Fonti Instagram e YouTube).