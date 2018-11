ROMA – L’Aiart, l’associazione di ispirazione cattolica che si occupa di tv, interviene duramente su una puntata del remake ‘La TV delle ragazze – Gli stati Generali 1988-2018′ nel corso della quale l’attrice Angela Finocchiaro, rivolgendosi a una platea di bambine dichiara che “Gli uomini sono tutti pezzi di merda” e alla domanda da parte di una bambina se lo fosse anche il suo papà, risponde: “Soprattutto il tuo papà”.

“Una ‘scenetta’ surreale e diseducativa – commenta l’associazione cattolica – trasmessa sulla tv di Stato, da un programma che per quanto sia sbilanciato su ironia e sarcasmo, fatichiamo ad accettare”.

Non solo i cattolici criticano il programma, a chiedere provvedimenti è anche la Lega. “Ci aspettiamo che la Signora Finocchiaro chieda innanzitutto scusa fornendo le dovute spiegazioni, cosa che chiediamo in ogni caso alla Società Concessionaria per sapere anche se e quali provvedimenti disciplinari verranno adottati nei suoi confronti. Il servizio pubblico radiotelevisivo non può e non deve essere questo”, ha dichiarato il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, Segretario della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai alla quale ha inviato un’interrogazione.