ROMA – La cancelliera tedesca sale sul podio con microfono per parlare davanti ad un gruppo di rappresentanti dell’industria e del commercio tedesco a Berlino, in Germania.

Angela Merkel, prima di salire inciampa ed esce indenne dalla caduta. Poi, una volta sul podio ha scherzato con il pubblico in sala: “Non ho visto le scale. La prossima volta riuscirò a salire”.

Angela Merkel: “Europa da sola non può difendersi”

Un paio di giorni fa, Angela Merkel ha parlato al Bundestag: “L’Europa al momento non può difendersi da sola”. Perciò è importante che la Germania lavori di più per l’alleanza e assuma più responsabilità, ha affermato.

Per Merkel, la Germania deve spendersi per l’unità dell’Alleanza. La Turchia è un partner difficile – ha concluso – ma deve restare per ragioni geo-strategiche nella Nato. La cancelliera tedesca ha quindi sottolineato che a suo avviso le spese per la difesa della Germania devono arrivare al 2% “entro i primi anni trenta”. “Preservare la Nato è nel nostro interesse ora ancora più che durante la guerra fredda”, ha detto. Merkel ha anche ricordato che entro il 2024 le spese arriveranno all’1,5%. Gli Usa fanno forte pressione sulla Germania su questo tema.

Fonte: Repubblica/Reuters