BERLINO – Nella mattina di oggi, giovedì 27 giugno, la cancelliera Angela Merkel ha tremato di nuovo in pubblico. E’ la seconda volta che accade in otto giorni.

E’ successo durante la nomina della nuova ministra della Giustizia tedesca Christine Lambrecht. La cancelliera si trovava nella sede del presidente della Repubblica, il castello di Bellevue, quando ha iniziato a tremare in tutto il corpo. La scena è stata ripresa dalle telecamere presenti sul posto: la Merkel per cercare di mitigare e nascondere alla vista il tremolio ha anche intrecciato le mani davanti a se.

Un analogo episodio era successo 8 giorni fa durante gli onori militari per il presidente ucraino Wolodymyr Zelensky e il caso aveva dato adito a speculazioni sulla salute della cancelliera. In quell’occasione, da diversi medici venne data la colpa alle alte temperature e ad una possibile disidratazione fisica che avrebbe colpito, in quel momento, la cancelliera.

Il portavoce del governo tedesco ha intanto confermato la partenza della Merkel alla volta del G20 di Osaka, in Giappone. “Tutto avrà luogo come pianificato, la cancelliera sta bene”.

Fonte: Ansa, Youtube