ROMA – Angelina Jolie visita alcuni campi di rifugiati che si trovano in Colombia e che ospitano una parte consistente dei 4 milioni di venezuelani che hanno lasciato il loro paese alle prese con la gravissima crisi politica ed economica che prosegue ormai da anni.

Le immagini diffuse sui social e nei video postati in rete preoccupano molto: “Sta diventando sempre più magra e pallida”, commentano i fan dell’attrice in ansia per le condizioni di salute dell’ex moglie di Brad Pitt.

Angelina Jolie è in Colombia in qualità di rappresentante dell’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati (UNHCR, o ACNUR): qui ha incontrato anche il presidente colombiano Ivan Duque. La Jolie è solo l’ombra di quella icona sensuale e bella che era durante e subito dopo aver interpretato Lara Croft in Tomb Raider. In Colombia si è presentata indossando una tunica “griffata” ACNUR ed è apparsa in condizioni molto preoccupanti.

La Jolie è magrissima e, a quanto pare, starebbe affrontando un brutto periodo cominciato dopo il divorzio. Tra le indiscrezioni più terribili che girano sul suo conto e che fortunatamente non sono assolutamente confermate da nessuna voce ufficiale, c’è quella riportata da 20minutos.es, secondo la quale Angelina avrebbe preparato un presunto testamento. Altra voce che proviene in questo caso da fonti in più vicine all’attrice americana, è che Angelina Jolie non starebbe mangiando più.

