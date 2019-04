ROMA – La deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione è un astro nascente di Forza Italia e forse anche della comicità. L’ex Miss Molise, eletta nel collegio di Foggia alle politiche del 4 marzo, è stata presa di mira dalla trasmissione satirica Un giorno da pecora, in onda su Radio 1, per le sue esilaranti gaffe in Parlamento.

In un solo intervento in Aula Tartaglione riesce a collezionarne almeno una decina: la parlamentare discetta di scempi “procimigmentali”, “normellate” e altre castronerie che non sono sfuggite alla verve dissacrante di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Di seguito l’elenco di tutti gli strafalcioni estratti da Un Giorno da Pecora:

scempio procimigmentale orgiginariamente ravori pubblici frasovraffollamento strutture carceriarie intorrelabile l’immediata applicalità Carte di Cassazione Normellata Ma non è Tulto!

Fonte: Un Giorno da Pecora