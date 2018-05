CALI – Orlando Duque è il vincitore dell’edizione 2009 del Red Bull Cliff Diving World Series, campionato di tuffi dalle grandi altezze [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Duque è originario della Colombia e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui cambiamenti climatici ha condotto con successo un’impresa epica: partendo da Cali, in Colombia, si è unito ad una spedizione scientifica del suo paese e ha viaggiato 31 giorni, percorrendo 10.000 km prima di lanciarsi da un gigantesco iceberg in Antartide.

Armato solo di due picozze ha scalato il ghiaccio e si è tuffato tre volte da questo iceberg che sporgeva di 20 metri sopra il livello del mare. La temperatura dell’acqua era inferiore ai 1°C. L’avventura, come ha spiegato lui stesso, serve a sensibilizzare l’opinione pubblica sul cambiamento climatico: “Dobbiamo ridurre il consumo di petrolio e plastica per conservare i poli che detengono il 75% dell’acqua del pianeta” ha spiegato Duque (video El Tiempo/Reuters).