NEW YORK – Anthony Bourdain è stato trovato morto oggi, venerdì 8 giugno, suicida nella sua stanza d’hotel a Satrsburgo, in Francia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Solo cinque giorni fa nulla avrebbe fatto pensare ad una simile fine. Non, almeno, questo video postato su twitter da Asia Argento, sua compagna negli ultimi tempi.

L’attrice italiana il 3 giugno aveva postato il video registrato dietro le quinte del programma per la Cnn Parts Unknown. Nel filmato si vedono lei e lo chef si vedono mentre bevono birra e ballano insieme a Christopher Doyle.

“La produzione tv è un lavoro difficile. La preparazione preventiva previene risultati pessimi”, scriveva lo chef americano, 61 anni. Oggi la tragica notizia.

Having fun with Christopher Doyle (@dukefeng52) and @Bourdain while directing the new Hong Kong episode airing tonight on @PartsUnknownCNN. Don’t miss it! pic.twitter.com/qMicojPpCt

— Asia Argento (@AsiaArgento) 3 giugno 2018