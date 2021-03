Antonella Gonzalez allatta la figlia in panchina, il VIDEO con il gesto della giocatrice di basket è virale. La Gonzalez ha parlato del suo gesto sia in un’intervista rilasciata al Paìs che in una video intervista a Telenueve (in fondo all’articolo).

Secondo la Gonzalez, rientra tutto nella normalità. Non c’è nulla di strano perché nonostante questo gesto, ha giocato bene e la sua squadra ha anche vinto. Nonostante sia un qualcosa di naturale, nessuna atleta lo aveva fatto prima di lei.

Antonella Gonzalez allatta la figlia in panchina: “Si può essere sia mamme che atlete”

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni che ha rilasciato al Paìs.

«Essere mamme non impedisce di essere anche atlete. Non capisco tutto questo scalpore. Improvvisamente ho visto circolare quella foto su twitter con migliaia di commenti, addirittura alcuni siti stranieri. Ma francamente non capisco cosa ci sia strano e perché ci si debba stupire di una cosa così normale. Più che altro mi stupisco io che ci sia ancora chi si stupisce. Perché essere mamme non impedisce di essere anche atlete. Mia madre faceva la stessa cosa, le è capitato di allattarmi a bordo campo. Per me e le mie sorelle è un gesto assolutamente normale, per questo mi stupisce vedere una simile ripercussione. Intendiamoci, mia figlia solitamente l’allatto prima di andare a giocare. Ma può capitare l’imprevisto. Stiamo sempre parlando di neonati».

Antonella Gonzalez allatta la figlia in panchina: “Il mio gesto è virale? Così magari diventiamo professioniste…”