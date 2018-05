ROMA – L’intero stadio Olimpico, mercoledì sera, attendeva il calcio d’inizio di Roma-Liverpool sulle note di “Grazie Roma”, e come poteva non cantarla il suo indimenticabile autore Antonello Venditti?

Romano e romanista, il cantante ha seguito la semifinale di Champions League insieme ad alcuni amici, ma qualche minuto prima l’inizio della partita ha voluto condividere la grande emozione con i fan e i tifosi giallorossi in diretta su Facebook.

“Questa è la partita più importante della storia della Roma degli ultimi vent’anni” ha ricordato con orgoglio Venditti prima di iniziare a cantare il suo cavallo di battaglia, ma qualcosa va storto fin da subito. “No no, ricomincio. E’ l’emozione ragazzi” e le parole proprio non sovvengono, ma il cantante va avanti ugualmente sostenuto dagli amici. Il risultato finale è bello e toccante lo stesso.