Il portiere della Roma Antonio Mirante ha annunciato su Instagram di essere positivo al Covid-19.

Antonio Mirante, questo il suo messaggio in una storia su Instagram finita poi anche su YouTube: “Come alcuni di voi sapranno sono positivo al Covid. Non ho nessun sintomo, ne febbre ne tosse”.

“Volevo dirvi che sono in isolamento e che spero di guarire presto e ricominciare la preparazione con i miei compagni . Vi ringrazio dei messaggi che mi state mandando e vi mando un abbraccio”.

Chi è Antonio Levante

Antonio Levante è un giocatore della Roma dal giugno 2018. Scambiato con Skorupski del Bologna, che ha incassato anche 5 milioni di euro, Levante esordisce il 12 dicembre in Champions League nella partita persa 2-1 contro il Viktoria Plzen.

Viene scelto inizialmente come riserva dello svedese Robin Olsen.

Nella seconda parte della stagione, a causa delle scarse prestazioni del compagno di reparto, Mirante diventa però titolare nella nuova formazione di Ranieri.

Nella stagione seguente, ritornato ad essere il secondo portiere della rosa capitolina in favore di Pau López per poi debuttare in Europa League nella gara contro il Wolfsberger datata 3 ottobre 2019.

Mirante è stato convocato in 6 occasioni dal commissario tecnico Claudio Gentile nell’Under 21 tra il 2005 ed il 2006, senza mai esordire.

L’8 agosto 2010 ottiene la prima convocazione nella Nazionale maggiore da parte del nuovo Ct Cesare Prandelli per la partita amichevole contro la Costa d’Avorio.

Il 28 agosto viene convocato da Prandelli per le partite di qualificazione agli Europei del 2012 contro Estonia e Fær Øer.

Dal 10 al 12 marzo 2014 è stato convocato per uno stage organizzato allo scopo di visionare giovani giocatori in vista dei Mondiali 2014.

Non è stato convocato per quei Mondiali ma, a seguito dell’infortunio di Salvatore Sirigu, viene convocato come riserva.

Il 16 maggio 2016 arriva la chiamata in azzurro dal Ct Antonio Conte per lo stage che apre il cammino di preparazione alla fase finale di Euro 2016.

Tuttavia non è stato convocato per la manifestazione.

Il 27 maggio 2019 torna nel giro della nazionale venendo convocato da Mancini per le partite di qualificazione agli Europei del 2020 contro Grecia e Bosnia ed Erzegovina (fonte: Ansa, Wikipedia).