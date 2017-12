MILANO – Antonio Razzi è ospite a Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Il senatore noto per la sua amicizia con il leader della Corea del Nord, mostra in diretta la lettera che ha ricevuto da parte di Kim Jong-un.

Razzi spiega: “Adesso vi consegno la lettera che mi ha mandato dove dice che questo stato l’ultimo esperimento e che ormai si definisce uno Stato nucleare, quindi non farà mai più niente e non attaccherà mai nessuno. Se non ha scritto la verità allora andrò a reclamare perché la parola è la parola”.

Incredulità e risate dagli altri ospiti presenti in studio, che cominciano a passarsi la lettera di mano in mano. La Stampa ha rilanciato il video, visibile anche su Rai Play.