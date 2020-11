Anya, il pastore tedesco che ama i giochi da tavola VIDEO

Si chiama Anya ed è un pastore tedesco che ama… i giochi da tavola.

“Anya non smette mai di stupirci” commenta divertita la sua padrona, Lori Knoble, 55 anni. Lei e suo marito, John Knoble, vivono a Cleveland, in Ohio.

“Fin dall’inizio si è dimostrata incredibilmente intelligente e servizievole – racconta Lori – ci aiuta a prendere i vestiti dall’asciugatrice, ci porta il telecomando, e molto altro ancora”.

Ad aprile, in pieno lockdown, marito e moglie hanno rispolverato qualche gioco da tavola per passare il tempo.

Tra i tanti giochi anche Jenga, il classico gioco dei mattoncini.

“Ha iniziato a giocare, senza alcun addestramento, sembrava semplicemente aver intuito cosa doveva fare – spiega la padrona, esterrefatta -.

Mi ha visto giocare e ha iniziato a imitarmi prendendo un mattoncino, stando attenta a non far cadere la torre, in modo del tutto naturale. E poi ha aspettato il nostro turno”.

E così da aprile i due hanno insegnato ad Anya a partecipare a molti giochi da tavolo mettendo anche qualche video su YouTube. Tanto che ora Anya è quasi una celebrità.

“Per noi Anya è davvero una benedizione – spiegano – e speriamo di donare un po’ di speranza e di gioia a tutti diffondendo i suoi video”. (Fonti: La Stampa, YouTube)