PECHINO – Un pensionato in sedia a rotelle cade in uno stagno per colpa della badante che lo lascia incustodito per qualche istante.

Il video lo pubblica il Daily Mail. Secondo quanto racconta il tabloid britannico, il fatto è avvenuto in un parco nella Cina orientale . Il filmato mostra una donna anziana su una sedia a rotelle che scende lungo un pendio verso l’acqua. Le persone che si trovano nelle circostanze stanno intanto ballando. La donna di 90 anni è stata rapidamente salvata da tre persone e non ha riportato ferite gravi.