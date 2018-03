PUNO – La bottiglia della birra si apre col sandalo, senza l’apribottiglie. Tra le tantissime tecniche alternative utilizzate dagli amanti della birra e non solo ci sono l’accendino, le posate o nel caso peggiore i denti. Ora dal Perù arriva una nuova modalità mai vista prima.

Il video è diventato virale su Facebook ed è stato girato nella città peruviana di Puno. Postato sulla pagina Facebook “Esto solo pasa en el Perù” (Questo succede solo in Perù), nelle immagini si vede un uomo che sta seduto insieme ad alcuni amici. L’uomo apre le birre usando i sandali. Il gruppetto, essendo sprovvisto di apribottiglie, si affida alla tecnica del sandalo, a quanto pare molto apprezzata dagli utenti social se non altro per la sua originalità.

Gli unici che non hanno apprezzdi redaato hanno contestato il fatto che per aprire la bottiglia si sia utilizzato il sandalo, ponendo quindi una questione d’igiene. Il video intanto ha superato le 50mila visualizzazioni.