ROMA – In attesa di sapere quale sarà il loro destino, i 629 migranti salvati nel Mediterraneo da Sos Méditerranée aspettano a bordo dell'Aquarius. Al momento non si sa se verranno trasferiti su altre imbarcazioni per essere poi portati, nel giro di qualche giorno, al porto di Valencia: nell'attesa arrivano i rifornimenti.

I soccorritori denunciavano il rischio che non avrebbero avuto cibo a sufficienza: nell’attesa, le autorità italiane che sono rimaste tutto il tempo a vigilare che la situazione non degeneri hanno distribuito il pranzo. I video sono stati postati su Twitter dalla giornalista spagnola de El Pais Sara Alonso Esparza.