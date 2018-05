GEDDA – Un aereo passeggeri della Saudi Arabian Airlines è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]senza le ruote anteriori. E’ accaduto a Gedda in Arabia Saudita: un video mostra l’aereo che striscia sulla pista piena di scintille.

Il pilota, come scrive il Daily Mail, ha infatti deciso di far atterrare il velivolo malgrado il non funzionamento del carrello anteriore. A bordo ci sono 141 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio: dopo l’atterraggio che poteva aver conseguenze ben peggiori, quattro persone sono state ricoverate in ospedale. I feriti, in tutto, sono stati 53. L’aereo stava viaggiando da Medina a Dacca ed è stato costretto a deviare verso l’aeroporto internazionale King Abdulaziz di Gedda: qui, prima di atterrare, il pilota ha tentato diverse volte di far aprire il carrello di atterraggio senza riuscirci, restando in volo per ben tre ore e mezza.

Una volta a terra, i passeggeri sono stati fatti evacuare da scivoli di emergenza. Tra i quattro feriti ricoverati, la più grave è una donna che ha riportato una frattura. L’Ufficio che in Arabia Saudita si occupa di sicurezza in volo, dopo la tragedia sfiorata ha avviato un’indagine.