ROMA – Non è andata affatto bene la processione del Corpus Domini a Brindisi, un rito che si ripete ininterrottamente dal 1254. L'arcivescovo Domenico Caliandro è infatti caduto dal cavallo scivolando dalla sella riportando "fratture costali multiple, senza interessamento parenchimale, e traumi contusivi multipli", riferiscono i medici.

Una brutta caduta per il presule settantenne. Del resto la processione rituale prevede proprio che il ministro della Chiesa conduca il corteo montando a cavallo e accompagnato da un baldacchino retto sulle spalle dei volontari dell’Ordine di Malta. Per fortuna primi soccorsi e cure sono stati immediati e tempestivi, monsignor Caliandro “è sotto monitoraggio clinico e di laboratorio con il supporto di consulenze multispecialistiche presso la Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero Perrino”.

“Al momento non sembrano esserci altri problemi – ha riferito il vicario generale, don Fabio Ciollaro -. Per precauzione però viene trattenuto in osservazione ed i medici pregano di evitare visite per non affaticarlo. Come sacerdoti e come popolo a lui affidato gli assicuriamo la nostra preghiera e il nostro affetto”.