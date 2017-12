Argentina, coppia filmata mentre lo fa in autostrada

ROMA – Una coppia è stata ripresa mentre percorre un’autostrada in Argentina a oltre 100 chilometri orari, tutto questo mentre stanno consumando un rapporto sessuale.

Durante il tragitto l’uomo, che continua a stare al volante mentre la partner è sopra di lui, si accorge di essere filmato e in tutta risposta rivolge un gestaccio al passeggero della vettura da cui è ripreso. Il filmato, diffuso in rete, ha indignato tutto il paese, e non solo, visto che in breve tempo ha fatto il giro di tutto il mondo.

L’Argentina è uno dei paesi che registra il più alto tasso di mortalità sulle strade e quello che è stato filmato mostra una situazione di grave pericolo. La distrazione dell’autista, infatti, avrebbe potuto comportare un grave pericolo non solo per sé e la passeggera, ma anche per altre automobili che viaggiavano sulla stessa strada.